Курс биткоина резко снизился

В ночь на среду, 12 августа, среднерыночный курс биткоина опускался до отметки в $11 200. Об этом говорится в данных Coinmarketcap.

Фото:bitnovosti.com

Что с биткоином

На данный момент криптовалюта стоит $11 474. Цена актива начала снижаться после того, как вчера она вновь не смогла преодолеть уровень в $12 000.

«Красная зона» для альткоина

Крупнейшие по капитализации альткоины также находятся в «красной зоне». Стоимость Ethereum за последние 24 часа опустилась на 5%, до $372, XRP подешевел на 8%, до $0,276.

Сильнее других за прошедшие сутки пострадал Band Protocol — он потерял 15% от цены.

Общая стоимость рынка цифровых денег за прошедшие сутки снизилась на $15 млрд, до $345 млрд.

При этом объемы торгов криптовалютами выросли на $12 млрд и достигли $110 млрд.

Доля биткоина в индустрии опустилась до 60,6% при общем количестве монет в 6423, по данным Coinmarketcap.