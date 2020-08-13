Аудиторы проверили долги Центрэнерго

Аудиторская компания BakerTilly подтвердила, что текущие обязательства ПАО "Центрэнерго" на конец 2019 года превышали ее активы на 1,403 млрд грн. Об этом говорится в аудиторском выводе к финансовой отчетности компании за 2019 г..



"Общество получило чистые убытки в размере 1,98 млрд грн в течение года, что закончился 31 декабря 2019 г., и на эту дату текущие обязательства компании превышали ее текущие активы на сумму 1,403 млрд грн", – говорится в выводе аудитора.



При этом на конец предыдущего, 2018 года, наоборот активы превышали обязательства на 729,9 млн грн.



Согласно финансовой отчетности, кредиторская задолженность на конец 2019 г. составляла 4,5 млрд грн. В частности, задолженность за товары и услуги в течение года выросла в 6 раз – с 608 млн грн на начало года до 3,56 млрд грн на конец года.



Согласно выводу BakerTilly, на данный момент существует неопределенность, которая может поставить под сомнение способность "Центрэнерго" продолжать хозяйственную деятельность на беспрерывном основании.