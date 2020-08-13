Латинская Америка медленно увеличивает потребление стали

Латинская Америка медленно увеличивает потребление стали

По данным Alacero, потребление в Латинской Америке выросло в мае (3,910 млн тонн), что на 6% больше по сравнению с апрелем.

Несмотря на то, что объем экспорта был на 27% ниже, чем в мае 2019 года, наблюдался рост экспорта по сравнению с импортом, что помогло сократить дефицит торгового баланса. Потребление было выше, потому что его сравнивают с очень низким спросом в апреле, но даже в этом случае он показывает, что происходит медленное восстановление. Годовое потребление с января по май показало дефицит в размере 3686 млн тонн, что на 13% ниже, чем за тот же период 2019 года (всего 23686 млн тонн).

"Низкий спрос отражает тяжелые экономические условия в регионе. В этом контексте мы видим проблемы и возможности для Латинской Америки, такие как возможная замена китайской продукции на рынке США из-за торгового конфликта между двумя державами", - сказал Франсиско Леал, генеральный директор Alacero.

Как отмечается, сталелитейная промышленность Латинской Америки испытала одно из самых серьезных последствий сокращения производства во всем мире. В июне региональное производство нерафинированной стали составило 6,648 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем в мае. Общий объем производства в июне 2020 года на 29% ниже, чем в том же месяце 2019 года (5,174 млн тонн).



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