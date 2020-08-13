У Кличко инициировали программу софинансирования жилья льготникам - компенсируют до 50%

Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации.

У Кличко инициировали программу софинансирования жилья льготникам - компенсируют до 50%

Программой софинансирования приобретения жилья в Киеве могут воспользоваться все льготные категории. Об этом рассказали в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА.

«Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50 процентов фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий - 30 процентов», - сообщил директор Департамента Сергей Мартынчук.

В столичном бюджете для реализации программы «Доступное жилье» предусмотрено 208,5 млн грн. Ранее программой пользовались только граждане, имеющие статус лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участники АТО и члены их семей), а теперь программа стала доступной для всех льготных категорий.

Лиц, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров (согласно Порядку).

Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).

Средства выделяются в соответствии с распоряжением КГГА №1249 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете города Киева на приобретение жилья для отдельных категорий населения в соответствии с законодательством».

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