Ощадбанк выиграл у Сбербанка РоSSии суд относительно бренда

Рассмотрение дела о торговой марке "Сбербанк" по встречному иску Сбербанка РоSSии длилось более четырех лет.

Государственный Сберегательный банк Украины сообщил о выигрыше дела по торговой марке "Сбербанк" по встречному иску Сбербанка РоSSии, рассмотрение которого длилось более четырех лет.

Об этом информирует пресс-служба Ощадбанка.

Согласно сообщению, представители Сбербанка РоSSии пытались убедить суд в том, что регистрация Ощадбанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка РоSSии. Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

В конце концов апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанка РоSSии.

"Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета роSSийскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины", - отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный .

Напомним, что в начале 2016 года Ощадбанк подал в суд на Сбербанк (бывшее ОАО "Дочерний банк Сбербанка РоSSии") с иском о нарушении прав интеллектуальной собственности. Ощадбанк настаивает, что он является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины, поэтому переименование Сбербанка РоSSии было незаконным. В сентябре 2016-го Ощадбанк отстоял право на бренд "Сбербанк".

Сбербанк (ранее - банк НРБ) основан в 2001 году. 26 ноября 2015 года он сменил название с Сбербанк РоSSии на Сбербанк.

Именно в ответ на основной иск Ощадбанка Сбербанком РоSSии был подан контриск, который 10 августа 2020 года был решен в пользу Ощадбанка. Решение уже вступило в силу.