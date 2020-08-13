ОПЕК изменила прогноз по спросу на нефть

Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, говорится в докладе ОПЕК.



В июле ОПЕК ждала сокращения спроса на 8,95 млн баррелей в сутки, до 90,72 млн баррелей в сутки.



ОПЕК ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 7 млн баррелей в сутки, до 97,63 млн баррелей в сутки.



В июле картель ждал роста спроса на те же 7 млн баррелей в сутки, но до 97,72 млн баррелей в сутки.



ОПЕК сообщила, что ее прогноз основан на предположении, что эпидемию COVID-19 удастся обуздать и что она больше не причинит значительного ущерба мировой экономике.



