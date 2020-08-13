На Хмельницкой АЭС собрались достроить 2 энергоблока

На Хмельницкой АЭС собрались достроить 2 энергоблока

До конца текущего года будет окончательно утвержден проект достройки двух энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил и.о. президента "НАЭК Энергоатом" Петр Котин.

Строительство энергоблока №3 ХАЭС было начато в сентябре 1985 года, энергоблока №4 - в июне 1986-го.

Они проектировались с мощностью 1000 МВт каждый, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Однако в 1990 году работы были приостановлены из-за моратория на строительство новых АЭС.

На данном этапе строительство заморожено из-за отсутствия заключения Минприроды о влиянии энергоблоков на окружающую среду, добавил и.о. президента.Специалисты посчитали, что общая стоимость достройки энергоблоков №3 и №4 ХАЭС составит в текущих ценах 76,8 млрд грн.

Рассматривается возможность привлечения средств со вторым по размеру активов банком Великобритании BARCLAYS, было проведено переговоры с компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC).

Согласно утвержденному Кабмином плану, до 2022 года должно завершиться производство необходимого оборудования для двух энергоблоков. До 2025 года – завершиться все строительные работы. Введение в эксплуатацию энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС запланировано на 2026 год.

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