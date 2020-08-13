В Китае быстро растет спрос на цинк

В Китае быстро растет спрос на цинк

В июле в Китае было произведено 492,8 тыс. т рафинированного цинка, что на 0,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM).

По итогам 7 месяцев объем производства цинка в стране составил 3,36 млн т. Это на 4% превышает показатель первых 7 месяцев 2019 г.

Как отмечает SMM, спрос на цинк в Китае в текущем году растет высокими темпами, так как активизация инфраструктурного строительства расширяет спрос на оцинкованную сталь.

В то же время в стране наблюдается дефицит цинкового концентрата, что повышает зависимость отрасли от внешних поставок этого сырья. Ряд предприятий в провинциях Синцзян и Тибет, приостановившие добычу руды еще в январе из-за эпидемии коронавируса, смогли вернуться в строй только в мае. В июне-июле работа некоторых рудников была прекращена на время дождливого сезона.

За первую половину 2020 г. китайские компании импортировали на 42,1% концентрата больше, чем в тот же период прошлого года. Правда, в июне поставки упали до минимальных в этом году 213 тыс. т вследствие закрытия ряда рудников в странах Латинской Америки из-за карантина.

Однако SMM прогнозирует на второе полугодие увеличение китайского импорта цинкового концентрата до 300-350 тыс. т в месяц. В частности, рудники в Перу возобновили работу в июне, а добытый на них материал начал поступать в Китай с конца июля.

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