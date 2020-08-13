Суд отказал в введении спецпошлины на дизтопливо из РоSSии

Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда от 3 июня, признавшего противоправным постановление №624 от 17 июля 2019 года о введении специальной пошлины на импорт из РоSSии трубопроводного дизельного топлива, а также сжиженного газа. Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение суд принял 4 августа.



Как отмечается в документе, решение суда вступило в силу, но Кабмин может его обжаловать в Верховном суде.



Как сообщалось, истцами по делу выступили ООО "Анвитрейд Плюс", ООО "Белойл Комодити" и ООО "Мартин Трейд".



Истцы утверждали, что Кабмин принял указанное выше постановление якобы с нарушением процедуры. Кроме того, по мнению истцов, это постановление устанавливает ограничения в выборе поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа.



Напомним, 17 июля прошлого года Кабмин принял постановление №624, которым ввел с 1 августа 2019 года спецпошлину на дизельное топливо, поставляемое из РоSSии трубопроводным транспортом, в размере 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года – 4%. В свою очередь пошлина на поставки роSSийского сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, с 1 октября – 3%.



