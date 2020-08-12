40 аудиторских компаний будут проверять, как Украина тратит чужие деньги

40 аудиторских компаний будут проверять, как Украина тратит чужие деньги

40 аудиторских компаний, из которых более 150 физических лиц-аудиторов, будут проверять расходы по проектам в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает БизнесЦензор.

В Минфине состоялось повторное заседание комиссии по отбору независимых аудиторов. В перечень независимых аудиторов, которые будут осуществлять проверку, были включены еще 8 субъектов аудиторской деятельности (САД). Один из предварительно отобранных был исключен, а также дополнительно включены 11 аудиторов (работников) четырех САД, которые были внесены в Перечень прошлого года.

"Поэтому, пока 40 аудиторских компаний, из которых более 150 физических лиц-аудиторов, проверять расходы по проектам в рамках вышеупомянутых программ", - сообщает Минфин.

Украина принимает участие в четырех общих операционных программах приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020 "Украина - Польша - Беларусь", "Украина - Венгрия - Словакия - Румыния", "Украина - Румыния", "Бассейн Черного моря" с общим бюджетом более 384 млн евро для всех стран-участниц программ.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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