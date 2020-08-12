Nippon Steel обжалует решение суда Южной Кореи об аресте активов

11 августа Nippon Steel решила немедленно обжаловать решение суда Южной Кореи, которое вступило в силу в тот же день и разрешает арест активов компании в качестве компенсации за труд во время войны во время японского колониального правления.



Если Nippon Steel не подаст апелляцию, начнется процесс, который приведет к продаже ее доли в совместном предприятии с южнокорейской сталелитейной компанией Posco.



Решение может спровоцировать конфликт между азиатскими соседями, включая отзыв посла Японии в Южной Корее. Критики заявили, что это повышает риск для японских инвесторов в Южной Корее, отменяя базовое правило.



"Насколько мы понимаем, [вопрос о рабочей силе во время войны] был полностью и окончательно урегулирован посредством Соглашения 1965 года об урегулировании проблем, касающихся собственности и требований, а также об экономическом сотрудничестве, которое было законным соглашением между странами", - заявила Nippon Steel во вторник.



"Мы продолжаем отвечать соответствующим образом, учитывая дипломатические переговоры между правительствами Японии и Южной Кореи", - заявили в компании.



Если апелляция Nippon Steel будет отклонена, компания может попробовать еще раз. Ожидается, что апелляционный процесс отложит вынесение судебного постановления о продаже арестованных акций на несколько месяцев.

