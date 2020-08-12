Nippon Steel обжалует решение суда Южной Кореи об аресте активов

Nippon Steel обжалует решение суда Южной Кореи об аресте активов

11 августа Nippon Steel решила немедленно обжаловать решение суда Южной Кореи, которое вступило в силу в тот же день и разрешает арест активов компании в качестве компенсации за труд во время войны во время японского колониального правления.

Если Nippon Steel не подаст апелляцию, начнется процесс, который приведет к продаже ее доли в совместном предприятии с южнокорейской сталелитейной компанией Posco.

Решение может спровоцировать конфликт между азиатскими соседями, включая отзыв посла Японии в Южной Корее. Критики заявили, что это повышает риск для японских инвесторов в Южной Корее, отменяя базовое правило.

"Насколько мы понимаем, [вопрос о рабочей силе во время войны] был полностью и окончательно урегулирован посредством Соглашения 1965 года об урегулировании проблем, касающихся собственности и требований, а также об экономическом сотрудничестве, которое было законным соглашением между странами", - заявила Nippon Steel во вторник.

"Мы продолжаем отвечать соответствующим образом, учитывая дипломатические переговоры между правительствами Японии и Южной Кореи", - заявили в компании.

Если апелляция Nippon Steel будет отклонена, компания может попробовать еще раз. Ожидается, что апелляционный процесс отложит вынесение судебного постановления о продаже арестованных акций на несколько месяцев.

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