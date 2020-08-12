При поддержке члена набсовета УЗ казахские производители рельсов готовятся выйти на рынок Украины

При поддержке члена набсовета УЗ казахские производители рельсов готовятся выйти на рынок Украины

"Актюбинский рельсобалочный завод" освоил и сертифицировал производство ж/д рельс по украинскому стандарту ДСТУ. Теперь казахское предприятие готово заместить рельсы украинского производства в закупках "Укрзализныци", пишет издание "Капитал".

Полумиллиардный тендер на закупку 21 тыс. тонн рельс, в котором АРБЗ обязательно примет участие, назначен на 7 октября.

Заменить украинских поставщиков на казахских активно призывает член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Кристиан Кун. Как отмечается, К.Кун, который отвечает за закупочную политику в УЗ, в то же время возглавляет совет директоров "Казахстанских железных дорог" и особо не скрывает своего лобби производителей из Казахстана. Под его "защиту", например, попала закупка масел у казахской компании в мае этого года. Также ожидается, что К.Кун пролоббирует интересы казахского "Проммашкомплекта" по поставке новых колес для подвижного состава. "Проммашкомплект" сейчас как раз сертифицирует свою продукцию в Украине.

Из-за конфликта интересов и постоянных скандалов в топ-менеджменте в июле коллеги Куна по "Укрзализныце" все-таки подняли вопрос об его увольнении из Набсовета. Однако, как долго он будет рассматриваться и сколько казахских поставщиков в ущерб украинским интересам еще успеет проллобировать К.Кун, пока неизвестно.



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