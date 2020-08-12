Какие банки получили рефинанс от НБУ. Список

7 августа рефинансирование на срок до 84 дней, под 6% получили 6 банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Кто и сколько получил

Таскомбанк — 400 млн грн

ИНГ Банк -200 млн грн

Авангард -140 млн грн,

Банк Сич — 110 млн грн

КИБ — 37 млн грн

Мисто Банк — 18,3 млн грн.

Напомним

7 августа Нацбанк предоставил 6 банкам рефинансирование на срок до 84 дней на сумму 905,3 млн грн под 6%.

31 июля НБУ предоставил рефинансирование на срок до 84 дней, под 6% годовых для «Банка 3/4» (262 млн грн) и Аккордбанка (250 млн грн).

24 июля НБУ дал четырем банкам 816 млн грн рефинанса на срок до 84 дней, под 6% годовых. Соответствующие займы получили ИНГ Банк (600 млн грн), Мисто Банк (125 млн грн), Радабанк (70 млн грн), УБРР (21 млн грн).