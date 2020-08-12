НБУ изменит требования к участникам платежного рынка
Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.
Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Об этом
«Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности», — говорится в сообщении.
Требования
Регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:
- построения системы защиты информации и кибербезопасности;
- порядка действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.
На кого будут распространяться
- на платежные организации платежных систем, созданных резидентами Украины;
- на операторов услуг платежной инфраструктуры;
- на участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами и/или нерезидентами Украины.
Так, предусматривается:
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внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевых участников платежного рынка будут выше);
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установить требования к использованию средств защиты информации;
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определить политику управления доступом;
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создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств;
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исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств;
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повысить защиту пользователей платежных услуг.