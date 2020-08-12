НБУ изменит требования к участникам платежного рынка

Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.

НБУ изменит требования к участникам платежного рынка
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Требования

Регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

  • построения системы защиты информации и кибербезопасности;
  • порядка действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

На кого будут распространяться

  • на платежные организации платежных систем, созданных резидентами Украины;
  • на операторов услуг платежной инфраструктуры;
  • на участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами и/или нерезидентами Украины.

Так, предусматривается:

  • внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевых участников платежного рынка будут выше);

  • установить требования к использованию средств защиты информации;

  • определить политику управления доступом;

  • создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств;

  • исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств;

  • повысить защиту пользователей платежных услуг.

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