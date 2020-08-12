НБУ изменит требования к участникам платежного рынка

Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.

Фото: bank.gov.ua

Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Требования

Регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

построения системы защиты информации и кибербезопасности;

порядка действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

На кого будут распространяться

на платежные организации платежных систем, созданных резидентами Украины;

на операторов услуг платежной инфраструктуры;

на участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами и/или нерезидентами Украины.

Так, предусматривается: