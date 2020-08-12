ThyssenKrupp построит в Дуйсбурге печь с шагающими балками

Немецкая компания ThyssenKrupp объявила, что инвестирует в строительство печи с шагающими балками для стана горячей прокатки № 2 на своем заводе Beeckerwerth в Дуйсбурге, чтобы соответствовать требованиям Сталелитейной стратегии 2020-30 по высокому качеству к поверхности стального листа. Об этом сообщает Yieh.com.



Стальная стратегия 2020-30 ориентирована на будущий рынок и прибыльные марки стали, чтобы способствовать оптимизации производственной сети и согласованности позиционирования продуктового портфеля.



Д-р Арнд Кёфлер, технический директор ThyssenKrupp, сказал, что новая печь с шагающими балками позволит компании обеспечить свою конкурентоспособность за счет повышения качества продукции и удовлетворения потребностей клиентов из автомобилестроения в качестве поверхности.



