Еврокомиссия согласовала программу помощи для Украины на 1,2 миллиарда евро

Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству. В их число вошла и программа помощи Украине в размере 1,2 млрд гривен. Об этомговорится в заявлении на официальном сайте ЕК.

Фото: ukrinform.ru

«На сегодня комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программе макрофинансовой помощи (МФП) с партнерами. Соглашения являются частью пакета МФП на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса», — говорится в заявлении.

Меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной.

Отмечается, что меморандумы о взаимопонимании предусматривают действия в области политики, которые бенефициары принимают на себя для получения второго транша макрофинансовой помощи.

«Для Украины политические условия программы МФУ на сумму 1,2 млрд евро являются большими и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшение бизнес-климата и управления государственными предприятиями», — говорится в заявлении.

Условия помощи

Средства будут доступны в течение 12 месяцев, пересчитают их двумя частями. Максимальный срок погашения кредита — 15 лет.

Условия будут прописаны в меморандуме о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.

Напомним

Европарламент 15 мая проголосовал за предоставление Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.