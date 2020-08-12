Прибыль госбанков сократилась на 17% за первое полугодие

Прибыль государственных банков составила 16,2 млрд грн в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщает Министерство финансов.

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На сколько сократилась прибыль

За отчетный период прибыль госбанков сократилась на 17% или на 3,4 млрд грн, по сравнению с январем-июнем 2019 года.

В Минфине отмечают, что это связано с ростом затрат на формирование резервов банков.

Какие средства в обороте

С начала года кредитный портфель госбанков сократился на 0,7% или на 1,5 млрд грн.

Министерство отмечает также падение спроса на кредиты госбанков – на 5,7% или на 13,1 млрд грн — во втором квартале 2020 года.

В то же время, наблюдается рост объема клиентских средств на обслуживание в банковском госсекторе – на 10% или на 58,6 млрд грн.

Объем средств юридических лиц вырос на 6% или на 15,5 млрд грн, физических – на 12% или на 41,1 млрд грн.

Напомним