Прибыль госбанков сократилась на 17% за первое полугодие
Прибыль государственных банков составила 16,2 млрд грн в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщает Министерство финансов.
На сколько сократилась прибыль
За отчетный период прибыль госбанков сократилась на 17% или на 3,4 млрд грн, по сравнению с январем-июнем 2019 года.
В Минфине отмечают, что это связано с ростом затрат на формирование резервов банков.
Какие средства в обороте
С начала года кредитный портфель госбанков сократился на 0,7% или на 1,5 млрд грн.
Министерство отмечает также падение спроса на кредиты госбанков – на 5,7% или на 13,1 млрд грн — во втором квартале 2020 года.
В то же время, наблюдается рост объема клиентских средств на обслуживание в банковском госсекторе – на 10% или на 58,6 млрд грн.
Объем средств юридических лиц вырос на 6% или на 15,5 млрд грн, физических – на 12% или на 41,1 млрд грн.
Напомним
- По данным НБУ, за первые шесть месяцев года совокупная чистая прибыль украинских банков (не только государственных) составила почти 23,8 млрд грн.
- В декабре 2019 года по результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными.
- В июле госбанки активно закрывали отделения. Банкиры называют это «трансформацией».