Новостей.COM ⇒
2020-08-12
В ВОЗ посчитали, сколько нужно средств для глобальной вакцинации против коронавируса
На закупку вакцины против коронавируса потребуется более $100 млрд. Такую сумму назвал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве, пишет Liga.net.
Фото: ukrinform.ua
По его словам, такие средства нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от SARS-CoV-2.
«И это только часть необходимых глобальных инвестиций… Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало в сравнении с $10 трлн, которые страны G20 уже вложили для борьбы с последствиями пандемии», — сказал глава ВОЗ.
Ранее сообщалось
- В США вакцина против covid-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.
- По словам главного санврача Украины Ляшко, потенциальная вакцина от covid-19 будет стоить Украине около 1000 грн за дозу.
- Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты – вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции. По результатам трех этапов тестирования вакцины будет принято решение, начинать ли ее массовый выпуск.