В ВОЗ посчитали, сколько нужно средств для глобальной вакцинации против коронавируса

На закупку вакцины против коронавируса потребуется более $100 млрд. Такую сумму назвал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве, пишет Liga.net.

В ВОЗ посчитали, сколько нужно средств для глобальной вакцинации против коронавируса
Фото: ukrinform.ua

По его словам, такие средства нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от SARS-CoV-2.

«И это только часть необходимых глобальных инвестиций… Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало в сравнении с $10 трлн, которые страны G20 уже вложили для борьбы с последствиями пандемии», — сказал глава ВОЗ.

Ранее сообщалось

  • В США вакцина против covid-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.
  • По словам главного санврача Украины Ляшко, потенциальная вакцина от covid-19 будет стоить Украине около 1000 грн за дозу.
  • Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты – вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции. По результатам трех этапов тестирования вакцины будет принято решение, начинать ли ее массовый выпуск.

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