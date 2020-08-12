В ВОЗ посчитали, сколько нужно средств для глобальной вакцинации против коронавируса

На закупку вакцины против коронавируса потребуется более $100 млрд. Такую сумму назвал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве, пишет Liga.net.

Фото: ukrinform.ua

По его словам, такие средства нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от SARS-CoV-2.

«И это только часть необходимых глобальных инвестиций… Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало в сравнении с $10 трлн, которые страны G20 уже вложили для борьбы с последствиями пандемии», — сказал глава ВОЗ.

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