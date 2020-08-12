Экономика Сингапура за квартал сократилась почти 43%
Сингапур сообщил, что его экономика сократилась больше, чем ожидалось. В связи с этим страна пересмотрела свой экономический прогноз на весь 2020. Пишет mind со ссылкой на CNBC.
Существенное падение
По данным Министерства торговли и промышленности, экономика Сингапура во II квартале 2020 сократилась на 42,9% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом выражении с учетом сезонных колебаний.
Обновленные данные оказались хуже официальных предварительных оценок, опубликованных в прошлом месяце, и подтвердили, что страна Юго-Восточной Азии вступила в технический спад.
По данным министерства, в годовом выражении ВВП страны сократился на 13,2% в квартале, закончившемся 30 июня. Этот показатель хуже, чем предыдущая оценка сокращения на 12,6% и на 0,3% в I квартале.
Напомним
Значительная часть экономики Сингапура была остановлена ??в начале апреля, поскольку страна ввела частичное блокирование, которую правительство назвало «автоматическим выключателем», чтобы замедлить распространение коронавируса.
Некоторые из ограничений были сняты с начала июня, что позволило возобновить работу большей части экономики.
Министерство торговли и промышленности пересмотрело свой годовой прогноз для Сингапура, по его данным экономический спад составит 5-7% в 2020 году. Ранее прогнозировалось, что ВВП страны упадет на 4-7%.