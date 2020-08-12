Честная реклама и калькуляторы на сайтах. С сентября заработают новые требования к банкам

Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах заработают с 1 сентября 2020. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: bank.gov.ua

Что должно измениться

Главное изменение, которое должно произойти на сайтах и ??в рекламе банков, — должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимость, условия и риски, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.

Раскрытие информации на вебсайте: что изменится

Все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и ??депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и тому подобное.

Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Раскрытие информации в рекламе: что изменится

Реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге.

Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

для кредита — реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита — годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

Обращаем также внимание, что требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

Как Национальный банк будет проверять соблюдение требований

Профильное подразделение Национального банка — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг — с 1 сентября 2020 будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Штрафы

За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Напомним