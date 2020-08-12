Честная реклама и калькуляторы на сайтах. С сентября заработают новые требования к банкам
Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах заработают с 1 сентября 2020. Об этом говорится в
Что должно измениться
Главное изменение, которое должно произойти на сайтах и ??в рекламе банков, — должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимость, условия и риски, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.
Раскрытие информации на вебсайте: что изменится
Все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и ??депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате.
Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.
Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и тому подобное.
Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.
Раскрытие информации в рекламе: что изменится
Реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге.
Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:
- для кредита — реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;
- для депозита — годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.
Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.
Обращаем также внимание, что требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.
Как Национальный банк будет проверять соблюдение требований
Профильное подразделение Национального банка — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг — с 1 сентября 2020 будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.
Штрафы
За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.
Напомним
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Национальный банк принял требования к раскрытию информации в конце прошлого года, после того как получил полномочия на защиту прав потребителей.
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Регулятор дал время банкам на адаптацию к новым требованиям, понимая, что изменение информации в рекламе и на сайтах требует ресурса.
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Из-за коронакризиса Национальный банк отложил требования к сентябрю этого года.
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Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Президент подписал его 16 октября.
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Согласно закону, с 1 июня 2020 года все банки должны были сообщать честную информацию о своих кредиты и депозиты в рекламе. Позже эту дату перенесли.
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12 июня 2019 года в Нацбанке создали отдельное подразделение для защиты прав потребителей финансовых услуг.