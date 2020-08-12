Честная реклама и калькуляторы на сайтах. С сентября заработают новые требования к банкам

Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах заработают с 1 сентября 2020. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Честная реклама и калькуляторы на сайтах. С сентября заработают новые требования к банкам
Фото: bank.gov.ua

Что должно измениться

Главное изменение, которое должно произойти на сайтах и ??в рекламе банков, — должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимость, условия и риски, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.

Раскрытие информации на вебсайте: что изменится

Все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и ??депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и тому подобное.

Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Раскрытие информации в рекламе: что изменится

Реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге.

Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

  • для кредита — реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;
  • для депозита — годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

Обращаем также внимание, что требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

Как Национальный банк будет проверять соблюдение требований

Профильное подразделение Национального банка — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг — с 1 сентября 2020 будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Штрафы

За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Напомним

  • Национальный банк принял требования к раскрытию информации в конце прошлого года, после того как получил полномочия на защиту прав потребителей.

  • Регулятор дал время банкам на адаптацию к новым требованиям, понимая, что изменение информации в рекламе и на сайтах требует ресурса.

  • Из-за коронакризиса Национальный банк отложил требования к сентябрю этого года.

  • Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Президент подписал его 16 октября.

  • Согласно закону, с 1 июня 2020 года все банки должны были сообщать честную информацию о своих кредиты и депозиты в рекламе. Позже эту дату перенесли.

  • 12 июня 2019 года в Нацбанке создали отдельное подразделение для защиты прав потребителей финансовых услуг.

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