В Славутиче на Киевщине с арендатора через суд взыскали почти 140 тыс гривен долга за аренду земли

Хозяйственным судом Киевской области удовлетворено исковое заявление Броварской местной прокуратуры о взыскании с общества в пользу Славутичского горсовета задолженности за аренду земельного участка на территории Славутича на сумму почти 140 тыс гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

“Прокуратурой установлено, что субъект хозяйствования, осуществляя предпринимательскую деятельность, нарушая обязательства по договору аренды земли, систематически не платил арендную плату, в результате чего возникла задолженность перед местным бюджетом”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что при вмешательстве прокуратуры в бюджет города с общества взыскана задолженность по арендной плате.

Напомним, что Киевская местная прокуратура № 10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине Киева нежилые помещения в Дарницком районе столицы площадью почти 90 кв.м и стоимостью более 3 млн гривен, которые, как предполагает следствие, мошенники присвоили на основании поддельных документов.