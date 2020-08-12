В Славутиче на Киевщине с арендатора через суд взыскали почти 140 тыс гривен долга за аренду земли

В Славутиче на Киевщине с арендатора через суд взыскали почти 140 тыс гривен долга за аренду земли

Хозяйственным судом Киевской области удовлетворено исковое заявление Броварской местной прокуратуры о взыскании с общества в пользу Славутичского горсовета задолженности за аренду земельного участка на территории Славутича на сумму почти 140 тыс гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области. 

“Прокуратурой установлено, что субъект хозяйствования, осуществляя предпринимательскую деятельность, нарушая обязательства по договору аренды земли, систематически не платил арендную плату, в результате чего возникла задолженность перед местным бюджетом”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что при вмешательстве прокуратуры в бюджет города с общества взыскана задолженность по арендной плате.

Напомним, что Киевская местная прокуратура № 10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине Киева нежилые помещения в Дарницком районе столицы площадью почти 90 кв.м и стоимостью более 3 млн гривен, которые, как предполагает следствие, мошенники присвоили на основании поддельных документов.

Фото: Дело


Ольга Марийко, КиевВласть

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