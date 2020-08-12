ЕЭК продлила антидемпинг на китайские трубы

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить антидемпинговую меру в отношении стальных бесшовных труб из Китая, используемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, до 12 мая 2021 года включительно.



"Срок действия пошлины пролонгирован на время проведения повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 13 мая. Такая мера способствует защите экономических интересов производителей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях нестабильной ситуации на рынке в 2020 году, вызванной изменением объёмов добычи нефти на фоне пандемии коронавируса и связанным с этим усилением конкуренции со стороны поставщиков труб", - говорится в сообщении ЕЭК.



"В ходе повторного расследования рассматривается сохранение демпинга при поставках нефтегазопромысловых труб из КНР. А также, в случае прекращения действия меры, возобновление ущерба для отрасли экономики ЕАЭС. По итогам расследования будет принято решение о продолжении применения меры. Антидемпинговая мера на эту продукцию была установлена в августе 2015 года и истекала 22 сентября", – сообщает ЕЭК.



Действующая антидемпинговая мера составляет от 12,23% до 31% от таможенной стоимости. Пошлина не взимается при ввозе продукции компаний, принявших на себя ценовые обязательства.