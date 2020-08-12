Канадская Teck Resources возобновляет медный проект в Чили

Канадская Teck Resources возобновляет медный проект в Чили

Канадская горнодобывающая компания Teck Resources сообщила о готовности возобновить работу над проектом Quebrada Blanca Phase 2 (QB2) в Чили. Ранее аналогичное объявление сделала компания Codelco, ведущий производитель меди в стране.

По словам вице-президента компании Ампаро Корнехо, обстановка с коронавирусом в Чили улучшается, поэтому Teck Resources рассчитывает восстановить прежнюю численность рабочих в ноябре текущего года.

Проект QB2 предусматривает расширение производительности действующего рудника Quebrada Blanca до 316 тыс. т меди в концентрате в год. Объем инвестиций составляет около 4,7 млрд долл.

Teck приостановила работу над проектом в середине марта, рассчитывая, что простой продлится не более двух недель. Но теперь задержка может составить порядка 5-6 месяцев, так что срок сдачи переносится с четвертого квартала 2021 г. на середину 2022 г. Эта задержка обойдется компании в 260-290 млн долл.

По итогам первой половины 2020 г. Teck сократила производство меди на 12% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Основные потери пришлись на Перу.

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