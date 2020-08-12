Порты нарасчивают перевалку за счет руды и зерна

Порты нарасчивают перевалку за счет руды и зерна

По итогам января-июля этого года портовые операторы в морских портах Украины обработали 92 млн тонн грузов, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, перевалка экспортных грузов по итогам отчетного периода возросла до 69,5 млн тонн (+ 6,1%), импортных – до 14,3 млн тонн (+7,7%), транзитных – до 6,4 млн тонн (+14%), каботажных – до 1,4 млн тонн (+41,9%).

"Больше всего портами было обработано руды и зерновых грузов – 26,4 млн тонн и 26,3 млн тонн соответственно. Вместе с тем, перевалка руды за 7 месяцев этого года выросла на 43,4%, угля – на 32,2%, подсолнечного масла – на 7,4%, нефти – в 3 раза", – отмечается в сообщении.

Перевалка контейнеров за указанный период достигла отметки в 604,0 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 10,6%.

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