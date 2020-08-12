Tesla проведёт расщепление акций, сделав их доступнее для частных инвесторов

Длительное время сохраняя убыточность, компания Tesla не привлекала внимания крупных институциональных инвесторов, успех её акций на фондовом рынке объяснялся энтузиазмом частных покупателей. Следуя примеру Apple , производитель электромобилей проведёт расщепление акций, что сделает их более доступными для индивидуальных инвесторов.

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Всем акционерам Tesla, зарегистрированным по состоянию на 21 августа, причитается по четыре акции компании, которые они получат 28 августа. Торги после расщепления возобновятся 31 августа. Как уже пояснялось в рамках подготовки аналогичного манёвра компанией Apple , расщепление не изменяет общую капитализацию компании и долю конкретного акционера в капитале. Просто общее количество акций увеличивается, дробя капитал на более мелкие части.

Объявление о намерениях Tesla вызвало рост курса акций компании на 6,52 % до $1464. Если предположить, что он останется неизменным до 31 августа, то новая стоимость акций составит около $293. Теоретически, инвесторы с небольшим бюджетом будут охотнее покупать акции Tesla после расщепления. Эксперты поясняют, что в наше время некоторые брокерские конторы позволяют инвесторам покупать дробные части акций, поэтому важность расщеплений утрачивает актуальность. Квартальный отчёт Tesla доказал способность компании сохранять безубыточность на протяжении нескольких кварталов подряд, это позволит включить её акции в индекс S&P 500. Расщепление на решение о включении акций в этот индекс никак повлиять не должно.



