За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть

За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть

Экспорт труб из Украины в январе-июле 2020 года упал на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 282 тыс. т. В денежном выражении экспорт сократился на 25,7% – до 321,2 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

Больше всего украинские предприятия экспортировали бесшовных труб – 211,5 тыс. т на сумму 277,5 млн долл. Кроме того, было продано 62,8 тыс. т прочих труб и трубок на сумму 34,2 млн долл. В частности, украинские производители отправили за рубеж 7,2 тыс. т труб и трубок диаметром до 406,9 мм на сумму 7,5 млн долл.

Основные направления экспорта бесшовных труб и трубок – Германия, США и РоSSия. Туркменистан купил более половины прочих труб и трубок диаметром до 406,9 мм, а Молдова – около 9,75%.

Как сообщалось, по итогам 2019 года экспорт труб из Украины снизился на 9,5% по сравнению с предыдущим годом – до 667,9 млн долл. В натуральном выражении экспорт сократился на 6,8% по сравнению с 2018 годом – до 612,8 тыс. т.

Основные производители труб в Украине – ООО "Интерпайп НИКО ТЬЮБ", "Интерпайп НТЗ", "ДМЗ Коминмет", ММК им. Ильича, "Интерпайп НМТЗ", "Трубосталь", Centravis, Днепропетровский трубный завод, "Славсант".

МинПром


МинПром по материалам ГМК Центр

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