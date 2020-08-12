За 18 млн гривень в Хотові побудують очисні споруди

В селі Хотів Києво-Святошинського району по вул. Богдана Хмельницького до кінця 2020 року побудують очисні споруди продуктивністю 500 м. куб. на добу. На замовлення Хотівської сільської ради роботи буде виконувати ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво”. За роботи підряднику заплатять більше 18 млн гривень.

Як стало відомо KV з оголошення електронної системи публічних закупівель ProZorro, 30 липня 2020 року Хотівська сільська рада Києво-Святошинського району уклала договір з ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” (*) на будівництво очисних споруд, продуктивністю 500 м. куб. на добу, по вул. Богдана Хмельницького в селі Хотів Київської області. Ціна договору склала 18,34 млн гривень.

Закупівлю було проведено з другої спроби. До цього 25 травня 2020 року Хотівська сільська рада оголошувала аналогічний тендер , але торги було відмінено через неможливість коригування річного плану закупівель на етапі вже оголошеної закупівлі.

У нинішньому тендері конкуренцію ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” склали ПрАТ “Будівельно-монтажне управління №33” (**), ПП “Ремводпласт Плюс” (***), ТОВ “Виробниче підприємство “Промислові системи” (****) та ТОВ “Астарта Буд Плюс” (*****). Найвигідніша пропозиція була у ПрАТ “Будівельно-монтажне управління №33”, але її відхилили через надання неповного пакету документації.

Державна аудиторська служба України 7 серпня 2020 року почала моніторинг даної закупівлі. Станом на 11 серпня 2020 року результати моніторингу не опубліковані.

За укладеним договором, ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” до кінця грудня 2020 року повинно, зокрема, придбати, провести будівельні та пусконалагоджувальні роботи установки BIOTAL-500-ВТ та установки знезараження “Водограй”, провести електромонтажні роботи, монтаж автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення, облаштувати вентиляцію, внутрішні санітарно-технічні мережі і пожежну сигналізацію.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol , ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” зареєстровано в 2012 році в Києві. Статутний капітал – 200 тис. гривень. Основний вид діяльності – монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Засновник та директор – Сергій Оверчук.

За даними Zaкупівлі, у результаті участі у публічних закупівлях ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” отримало 10 підрядів на 48,1 млн гривень.

Раніше КВ повідомляла, що до кінця 2021 року у селі Шпитьків на Київщині збираються реконструювати з добудовою очисні споруди. Адже через їх зношеність каналізаційні стоки села майже не очищаються і забруднють прилеглі водойми.

Голова Хотівської сільської ради - Микола Безпечний .

* ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” (Код ЄДРПОУ: 38234930)

** ПрАТ “Будівельно-монтажне управління №33” (Код ЄДРПОУ: 01269589)

*** ПП “Ремводпласт Плюс” (Код ЄДРПОУ: 34456142)

**** ТОВ “Виробниче підприємство “Промислові системи” (Код ЄДРПОУ: 38537298)

***** ТОВ “Астарта Буд Плюс” (Код ЄДРПОУ: 38234930)