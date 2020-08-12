За 18 млн гривень в Хотові побудують очисні споруди
В селі Хотів Києво-Святошинського району по вул. Богдана Хмельницького до кінця 2020 року побудують очисні споруди продуктивністю 500 м. куб. на добу. На замовлення Хотівської сільської ради роботи буде виконувати ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво”. За роботи підряднику заплатять більше 18 млн гривень.
Як стало відомо
Закупівлю було проведено з другої спроби. До цього 25 травня 2020 року Хотівська сільська рада оголошувала аналогічний
У нинішньому тендері конкуренцію ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” склали ПрАТ “Будівельно-монтажне управління №33” (**), ПП “Ремводпласт Плюс” (***), ТОВ “Виробниче підприємство “Промислові системи” (****) та ТОВ “Астарта Буд Плюс” (*****). Найвигідніша пропозиція була у ПрАТ “Будівельно-монтажне управління №33”, але її відхилили через надання неповного пакету документації.
Державна аудиторська служба України 7 серпня 2020 року почала моніторинг даної закупівлі. Станом на 11 серпня 2020 року результати моніторингу не опубліковані.
За укладеним договором, ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” до кінця грудня 2020 року повинно, зокрема, придбати, провести будівельні та пусконалагоджувальні роботи установки BIOTAL-500-ВТ та установки знезараження “Водограй”, провести електромонтажні роботи, монтаж автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення, облаштувати вентиляцію, внутрішні санітарно-технічні мережі і пожежну сигналізацію.
Згідно з даними аналітичної системи
За
Раніше КВ повідомляла, що до кінця 2021 року у селі Шпитьків на Київщині збираються реконструювати з добудовою очисні споруди. Адже через їх зношеність каналізаційні стоки села майже не очищаються і забруднють прилеглі водойми.
Голова Хотівської сільської ради -
* ТОВ “Джі Ес Груп Будівництво” (Код ЄДРПОУ: 38234930)
** ПрАТ “Будівельно-монтажне управління №33” (Код ЄДРПОУ: 01269589)
*** ПП “Ремводпласт Плюс” (Код ЄДРПОУ: 34456142)
**** ТОВ “Виробниче підприємство “Промислові системи” (Код ЄДРПОУ: 38537298)
***** ТОВ “Астарта Буд Плюс” (Код ЄДРПОУ: 38234930)
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