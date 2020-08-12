Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что граждане Украины должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под 10% годовых, так как банковские ставки по ипотеке, существовавшие до сих пор, - неподъемны для многих украинских семей.

Об этом сообщается

на сайте Офиса президента.

Зеленский отметил, что одна из основных задач нынешней власти - чтобы ипотека была под 10% годовых и меньше.

"Мы боролись в течение года. На это работало и правительство, и Офис президента, и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - ипотека снижена. В некоторых банках - ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% - мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", - сказал президент.

Он также рассказал, что в прошлом сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%. Зеленский отметил, что высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - отметил президент и добавил, что это - "только начало".

Проект по доступному ипотечному кредитованию президент объявил в качестве приоритетного в начале года. В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект с 1 июля.

Напомним, с 1 июля государственный Приватбанк запустил кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%".

В начале 2020 года Кабинет министров поставил себе цель снизить ставки по ипотеке до 10% годовых, а позже президент анонсировал программу ипотеки под 10%. Нынешний Кабинет министров Дениса Шмыгаля считает, что в перспективе ставки могут быть снижены до 5-7%.