Игорному бизнесу быть. Зеленский дал добро на легализацию

Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский. Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Игорному бизнесу быть. Зеленский дал добро на легализацию
Фото: rbc.ua

Последний этап прохождения законопроекта — 11 августа возвращено с подписью от президента.

Что известно

Играть можно будет во все: казино, лотереи, покер, игровые автоматы, как в игровых залах, так и в онлайн режиме. Букмекерская деятельность также будет доступной и законной.

Организатором азартных игр смогут быть исключительно украинские компании, основным видом деятельности которых является организация и проведение азартных игр. Размер их уставного капитала должен быть не менее 30 млн грн.

В государственном бюджете появится специальный фонд поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут поступать платежи за лицензии.

Казино появятся в пятизвездочных гостиницах Киева с номерным фондом не менее 200 номеров, Одессы, Харькова, Днепра и Львова — с номерным фондом не менее 120 номеров, и в гостиницах других городов с номерным фондом не менее 100 номеров.

Количество букмекерских пунктов в Украине не будет превышать 800. Имея одну лицензию, можно будет разместить 10 пунктов. Финансовый оборот будет «белым». Кассы будут обязаны использовать РРО ( «кассовые аппараты»).

Максимальное количество игровых автоматов по Украине — 40 тыс.штук. На одну лицензию можно разместить 250 автоматов. Общее количество лицензий — 160, из которых на Киев приходится 60.

Лотереи в Украине будут исключительно государственными. Закон допускает такие виды лотерей: мгновенная, комбинированная, тиражная (лотерея с процентными или фиксированным призовым фондом, смешанная лотерея).

За азартные игры без лицензии можно будет сесть за решетку на срок от 3 до 5 лет с конфискацией игрового оборудования. Бездействие правоохранительных органов в отношении нелегальных азартных игр будет наказываться лишением свободы.

Напомним

14 июля Верховная Рада приняла законопроект №2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса. Его поддержали 248 народных депутатов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На юге Украины могут построить водородный заводНа юге Украины могут построить водородный завод
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский инициировал увеличение "минималки" с сентября Зеленский инициировал увеличение "минималки" с сентября
Книгу учета доходов ФОП отменили. Зеленский подписал законКнигу учета доходов ФОП отменили. Зеленский подписал закон
Vale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн рудыVale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн руды
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетикиЗеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики
В Украине может быть создан газовый хабВ Украине может быть создан газовый хаб
Зеленский разрешил ОГА брать кредиты на ремонт дорогЗеленский разрешил ОГА брать кредиты на ремонт дорог
Китайские банки в карантин предоставили малому бизнесу льготы по кредитам на $550 миллиардовКитайские банки в карантин предоставили малому бизнесу льготы по кредитам на $550 миллиардов
Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалобы бизнесмена на отсутствие отсрочки выплат кредитаЗеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалобы бизнесмена на отсутствие отсрочки выплат кредита
Зеленский рассказал, когда иностранцам разрешат покупать землюЗеленский рассказал, когда иностранцам разрешат покупать землю
Последние новости
Подгружаем последние новости