Игорному бизнесу быть. Зеленский дал добро на легализацию

Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский. Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Фото: rbc.ua

Последний этап прохождения законопроекта — 11 августа возвращено с подписью от президента.

Что известно

Играть можно будет во все: казино, лотереи, покер, игровые автоматы, как в игровых залах, так и в онлайн режиме. Букмекерская деятельность также будет доступной и законной.

Организатором азартных игр смогут быть исключительно украинские компании, основным видом деятельности которых является организация и проведение азартных игр. Размер их уставного капитала должен быть не менее 30 млн грн.

В государственном бюджете появится специальный фонд поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут поступать платежи за лицензии.

Казино появятся в пятизвездочных гостиницах Киева с номерным фондом не менее 200 номеров, Одессы, Харькова, Днепра и Львова — с номерным фондом не менее 120 номеров, и в гостиницах других городов с номерным фондом не менее 100 номеров.

Количество букмекерских пунктов в Украине не будет превышать 800. Имея одну лицензию, можно будет разместить 10 пунктов. Финансовый оборот будет «белым». Кассы будут обязаны использовать РРО ( «кассовые аппараты»).

Максимальное количество игровых автоматов по Украине — 40 тыс.штук. На одну лицензию можно разместить 250 автоматов. Общее количество лицензий — 160, из которых на Киев приходится 60.

Лотереи в Украине будут исключительно государственными. Закон допускает такие виды лотерей: мгновенная, комбинированная, тиражная (лотерея с процентными или фиксированным призовым фондом, смешанная лотерея).

За азартные игры без лицензии можно будет сесть за решетку на срок от 3 до 5 лет с конфискацией игрового оборудования. Бездействие правоохранительных органов в отношении нелегальных азартных игр будет наказываться лишением свободы.

Напомним

14 июля Верховная Рада приняла законопроект №2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса. Его поддержали 248 народных депутатов.