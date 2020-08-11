Райффайзен банк Аваль планирует направить 90% прибыли на выплату дивидендов

Райффайзен банк Аваль планирует направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 4,27 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Liga.net.

Фото: wikipedia.org

Кому и сколько планируют выплатить

Соответствующий вопрос внесен в повестку общего дистанционного собрания акционеров, которое состоится 11 сентября.

Указывается, что «Райффайзен банк Аваль» планирует направить 4,27 млрд на выплату дивидендов владельцам простых акций банка, что в расчете дохода на номинальную стоимость одной простой акции составляет 69,5%.

Также 700 тыс. грн (0,01%) хотят направить на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и 474,1 млн грн (9,98%) – в резервный фонд банка.

Напомним, Райффайзен Банк Аваль зарегистрирован в марте 1992 года, с октября 2005 года он стал частью австрийской банковской группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ».

Группа «Райффайзен» владеет 68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития — 30%.

Сколько выплатили в 2019 году

В 2019 году Райффайзен банк Аваль начислил 3,5 млрд грн дивидендов, а в 2018 году – 4,2 млрд грн.

Напомним