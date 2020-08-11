Чилийская Codelco возобновляет сразу несколько медных проектов

Чилийская Codelco возобновляет сразу несколько медных проектов

Чилийская государственная компания Codelco сообщила о возобновлении производства рафинированной меди на руднике Chuquicamata на севере страны вследствие снижения численности зараженных коронавирусом сотрудников.

Завод на Chuquicamata может ежегодно перерабатывать до 1,65 млн. т концентрата, поставляемого с нескольких рудников. Компании пришлось приостановить его в июне текущего года из-за вспышки заболевания.

Кроме того, Codelco намерена в ближайшее время возобновить работу над двумя крупными инвестиционными проектами, приостановленными по той же причине в конце июня — начале июля. Речь идет о строительстве подземной выработки на Chuquicamata и освоении нового горизонта на соседнем руднике El Teniente.

Реализация этих проектов позволит компании ввести в эксплуатацию новые месторождения взамен тех, где запасы уже подходят к концу, и продлить функционирование предприятий еще более чем на 30 лет.

В первом полугодии Codelco получила 744 тыс. т меди в концентрате. Это на 4,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

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