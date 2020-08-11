Нефть дорожает в ожидании мер поддержки экономики США

11 августа нефть дорожает в ожидании масштабного пакета стимулов в США. На цены влияет восстановление спроса и перезапуск экономик Азии. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дорожает в ожидании мер поддержки экономики США
Фото: ukrinform.ru

Торги на бирже

  • Нефть марки Brent подорожала на 0,24% до $ 45,10 за баррель до 10:05 по киевскому времени.
  • Нефть WTI выросла на 0,55% до $ 42,17 за баррель.

Причина роста цены

«Нефть выросла на фоне признаков дальнейших стимулирующих мер», — говорится в сообщении ANZ.

Цены получили поддержку после того, как президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что высокопоставленные демократы Конгресса хотят встретиться с ним для обсуждения экономической помощи.

Переговоры между демократами и администрацией Трампа сорвались на прошлой неделе.

«Американские законодатели продолжили переговоры с министром финансов Стивеном Мнучином по поводу масштабного экономического пакета мер по борьбе с вирусом, заявив, что есть области, где возможен компромисс и может быть достигнута честная сделка. Настроения также повысили комментарии Saudi Aramco об увеличении спроса», — отмечают в ANZ.

Более слабый доллар США также помог поддержать цены на нефть, сказал аналитик Energy Aspects Вирендра Чаухан.

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