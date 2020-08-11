Еще одна отрасль не договорилась с "Украинским музыкальным альянсом" по тарифам роялти за использование музыкальных произведений

Представители «Радиокомитета» и крупнейших радиостанций Украины изложили свою позицию по переговорам о тарифах и возможности договориться. Они отмечают, что в основу тарифов должно быть заложено экономическое обоснование, а формула расчета роялти, предложенная УМА, не является приемлемой, поскольку не учитывает критериев, которые прямо предусмотрены законом, - сообщает «Интерфакс-Украина».

Олег Солимчук, юрист Национальной ассоциации медиа (НАМ), партнер «Радиокомитета», отметил, что во время переговоров речь шла о том, что тарифы будут пересматривать каждый год. «Для радиобизнеса, как и для любого бизнеса, важна предсказуемость. А в данном случае мы не можем прогнозировать, как будут пересмотрены тарифы», - комментирует юрист.

Во время карантина УМА разослала радийщикам письма с требованием до 15 мая заключить договор с ними. По мнению Олега Солимчука, письма были написаны в ультимативной форме и содержали ряд положений, которые противоречат закону или не являются возможными для исполнения. Например, предлагалась ежемесячная оплата, но радиостанции отчитываются за год, и ежемесячный учет - это дополнительная нагрузка на бизнес. Ряд положений документа предполагает вмешательство в коммерческую деятельность.

Кроме того, УМА просила предоставить информацию обо всех авторах всех музыкальных произведений, которые использовались в эфире, но такая информация должна была быть в автоматизированной системе, которую должно было внедрить МЭРТ, но до сих пор этого не сделало.

Напомним, что ранее комитет бытовой электроники Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), которая представляет импортеров техники и электроники, сообщил о кризисе в переговорах с УМА и подчеркивал, что увеличение размера сбора за частное копирование, которое предлагает Украинский музыкальный альянс, приведет к увеличению стоимости техники для конечного потребителя и сделает ведения бизнеса официальных импортеров техники еще более неконкурентным.

«Важно провести переговоры в нормальном режиме, чтобы найти справедливое и логичное решение. Ведь предложенный ранее формат был неконструктивным и не позволил представителям от бизнеса полноценно приобщиться к переговорному процессу. Недопустимо вводить в авральном порядке дополнительные необоснованные отчисления для производителей и потребителей, тем более во время нынешнего экономического кризиса и резкого спада покупательной способности украинцев», прокомментировали в EBA формат переговоров с УМА в разгар локдауна.

Организация коллективного управления УМА была создана производителями фонограмм и аккредитована Минэкономразвития для сбора роялти с телеканалов, радио, импортеров и производителей электроники. 30 июля 2020 года Шестым апелляционным административным судом было признано противоправным и отменено постановление Кабинета Министров Украины от 14 августа 2019 года № 696. Данным постановлением КМУ были внесены изменения в ранее принятые регуляторные акты, которыми был урегулирован порядок уплаты вознаграждения (роялти) в различных сферах до принятия Закона Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" и которые были приняты еще в 2003 году. «Фактически Кабинет Министров Украины утвердил временные тарифы, при этом не проведя каких-либо расчетов, в частности: экономического обоснования таких тарифов, их соответствия экономическим показателям 2019 года и влияния таких временных тарифов на хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, которые подпадают под регуляторное влияние обжалуемого постановления», - говорится в решении суда.

«Радиокомитет» - это межотраслевое объединение, в которое входят четыре крупнейших радиохолдинга Украины - группа ТАВР, Украинский Медиа Холдинг, Business Radio Group, «Люкс», рекламные агентства (Publicis Groupe, ADV Group (Initiative), Group M, UMG и Radio Expert) и, как управляющий партнер, - Независимая Ассоциация телерадиовещателей (НАМ).