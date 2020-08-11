Нацбанк утилизировал банкнот на 25 миллиардов

В Национальном банке Украины утилизировали банкнот на 25 миллиардов гривен. Об этом сообщает Униан.

Нацбанк утилизировал банкнот на 25 миллиардов
Фото: socportal.info

Сколько банкнот утилизировали

«Утилизировали около 266 миллионов банкнот. Это на 58 миллионов единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Какие это банкноты

Отмечается, что больше всего уничтожили банкнот номиналом 100 гривен - почти 62 миллиона единиц. А вот двугривневых купюр утилизировали около 6 миллионов.

«Сейчас на руках у украинцев 486 миллиардов гривень. Из них банкноты составляют 483 миллиарда. И лишь около трех миллиардов держат в карманах монетами», — подчеркнули в Нацбанке.

Как сообщали в Нацбанке, в первом полугодии 2020 году количество операций по получению наличных уменьшилось на 12%, а сумма — на 5% против первого полугодия 2019 года.

Ранее сообщалось

  • Национальный банк разрешил принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования центрального банка не только уполномоченным банкам, но и всем другим украинским банкам. Об этом говорится в постановлении правления НБУ №114 от 31 июля, которое вступает в силу с 1 сентября.

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