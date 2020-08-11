«Доступные кредиты 5-7-9%»: За прошедшую неделю банки выдали 236 новых кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключили 236 новых кредитных соглашений на общую сумму 864 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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По состоянию на 10 августа 2020 года, уже выдано 1991 кредит на общую сумму 4,227 миллиарда гривен.

«За эту неделю на 68,6 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 10 августа он составляет 870,830 миллиона гривен. Однако, все еще наибольшим спросом микро и малого бизнеса пользуются займы на рефинансирование предварительно взятых кредитов. За неделю уполномоченные банки выдали кредитов в рамках этого продукта программы на общую сумму 783 миллиона гривен. Всего в рамках программы уже выдано рефинансирования на 3,292 миллиарда гривен», – говорится в сообщении.

Кто больше всего выдает кредиты

Отмечается, что лидерами по количеству заключенных сделок в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» остаются государственные банки.

В частности, на первом месте – Приватбанк (540 сделок). На втором – Укргазбанк (459 сделок), на третьем – Ощадбанк (359 сделок). В целом эти три уполномоченных банка вместе заключили 68% всех кредитных сделок в рамках программы.