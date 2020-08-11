Любченко: налоги с зарплаты можно уменьшить на четверть

Глава Налоговой предлагает "разгрузить бизнес и забрать налоги на конечном пункте".

Любченко: налоги с зарплаты можно уменьшить на четверть
Фото: Lb.ua

Руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко считает возможным существенное - на четверть - уменьшение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Если у нас 18% [подоходный налог] плюс 22% ЕСВ - это 40% нагрузки. «Военком» [1,5% военного сбора] не беру - это святое. Можно до 30% снизить и подобрать 2-3% налогом с продаж и не морочить себе голову. Разгрузить бизнес и забрать налоги на конечном пункте", - сказал Любченко.

По его словам, эта тема уже поднимается на переговорах с экспертами.

Он считает, что компенсатором может быть не только налог на продажу, но и усиление контроля за уплатой других налогов, в частности с пассивного и иностранного дохода.

"У нас есть товарищи - по 10 и более квартир, и таких у нас - под 3 тыс. Из них не все декларируют, что получали доход от сдачи имущества в аренду. У нас по итогам 2019 года задекларировали 20 млн человек, подали 1.8 трлн дохода, заплатили 253 млрд налогов. Средняя эффективная ставка - 14%. Это в принципе неплохой показатель. Но одна треть получает пассивный доход, то есть от сдачи чего-то там", - рассказал Любченко.

"Другая интересная тема - иностранные доходы. Финмон зажал страну, в стране огромное количество денег у людей лежит в разном виде. Они их не могут в бизнес вложить, так как банк спрашивает: «Где ты взял, покажи декларацию». Да, выход - нулевая декларация, и наверняка его надо быстренько спустить с тормозов. Но 11,5 млрд гривен все равно там этих доходов. И если по стране эффективная ставка 14%, то там всего 11%. То есть народ нырнул, вывел деньги, не заплатив здесь налог на прибыль, потом сам себе там выплатил дивиденды, а дивиденды и проценты здесь уже облагаются по 9%. Можно спросить: это же ты получил доход на капитал какой-то, дивиденды. Значит, ты туда вывел деньги как-то, инвестировал. А лицензию Национального банка получал? Можно будоражить все это дело, но это же плохо заканчивается сразу. И за пять лет такие доходы оттуда, «источник происхождения - из-за рубежа», увеличились в 3,4 раза. Это говорит о том, что это схема" , - сказал он.

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