Газпром потерял половину экспортной выручки

Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку "Газпрома" в январе—июне 2020 года, до 11,3 млрд долл., пишет газета " Коммерсант ".



Это объясняется как снижением физического экспорта в первом полугодии — на 17,8%, до 91,1 млрд кубометров, так и падением цен на основных экспортных рынках. ФТС учитывает как экспорт в дальнее зарубежье, так и поставки в СНГ (основной рынок — Белоруссия).



Из данных службы следует, что средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июне упала до 82 долл. за 1 тыс. кубометров, что вдвое ниже января, когда она находилась на уровне 162 долл. В мае она составляла 94 долл. за 1 тыс. кубометров. Таким образом, второй месяц подряд газ "Газпрома" торгуется ниже уровня безубыточности, который ориентировочно составляет около 100 долл. за 1 тыс. кубометров.



Большая часть долгосрочных контрактов "Газпрома" включает индексацию по спотовым ценам, которые сильно снизились в текущем году, но начали выравниваться в августе.



Так, цены на газ на нидерландском хабе TTF (являются ориентиром для континентальной Европы) в августе выросли до 85 долл. за 1 тыс. кубометров, в то время как в июне они составляли около 57 долл. за 1 тыс. кубометров.

