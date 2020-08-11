?Любченко: на 99% понятие скрутки в Украине перестало существовать

Руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что в Украине стало меньше махинаций с налогами, которые проводились с помощью так называемых скруток.

"Скрутка как понятие, когда «бананы превращаются в зерно», - такого нет. Сегодня на 99% понятие скручивания в Украине перестало существовать", - сказал Любченко в интервью LB.ua.

По его словам, это подтверждается увеличением удельного веса НДС в ВВП Украины - впервые за последнее десятилетие он превышает 3% три месяца подряд.

Скрутка состоит в избежании уплаты 20% НДС с помощью так называемых конвертаторов, которые берут за свои услуги, например, только 8%. Спрос на схему формируют в основном зерно (25 миллиардов гривен) и контрабанда (15 миллиардов гривен).

"У нас почти 10,4 млн га земли, которые обрабатываются якобы «единоличниками». Даже если очень нерадивый хозяин, он 15 тысяч с гектара заработает. Это 150 млрд товарной продукции. А в ней 25 млрд НДС. Элеваторы, которые находятся в собственности наших зернотрейдеров, они у фермера взяли без НДС, за наличные. Им же надо, чтобы продать дальше, начислить НДС. Они не хотят этого делать. Им нужна бумага - показать, что приход не от фермера, а от какого-то колхоза, который якобы существует на бумаге. Это - одна часть. Плюс контрабанда, которая заходит, - тоже около 15 млрд НДС, надо легализовать. Вот эти 40 млрд я вижу, оно по бумагам просматривается", - сказал Любченко.

Происходит легализация следующим образом: некий ходовой товар продается за наличные одним людям, а документы на него, где указана уплата НДС, - другим. После этого идет скрутка: например, реальное зерно скручивают по документам с каким-либо другим товаром. В итоге за это зерно не платится НДС.

"Когда все говорили [что скручивают зерно и] бананы - это курам на смех. Все бананы, все цитрусовые - максимум, если оно все сгниет по бумагам или все будет продано за наличные, это 30 млн ущерба для страны в месяц в НДС. Это - все, даже помидоры турецкие, не только бананы. Проблема в удобрениях, проблема в товарах широкого потребления, краски - вот эта вся штука. Она продается за наличные очень хорошо, широко. В ней мы нашли минимум, который потенциально может пойти в экономику и потом на бумаге продаться повторно, около 27 млрд. Сигареты - там абсолютно точная цифра, где-то 4,3 миллиарда. Это то, что продается якобы в киоске, идет за наличные, а потом чудесным образом на бумаге якобы возвращается назад как непроданное. Соответственно, в системе лимиты меняются, растут и снова могут продать, только уже бумагу. Топливо, конечно. Продукты питания, даже курятину заворачивают. Все, что можно продать за наличные, потенциально можно якобы вернуть назад как непроданное и продать «хвостики» как бумажный налоговый кредит, то есть фиктивная операция", - рассказал Любченко.

Он заверил, что сейчас элеваторам эту схему перекрыли.

"У нас вся схемотехника происходит на элеваторах. Сейчас перед ними перекрыли все это дело, о чем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сказал в субботу [1 августа] на селекторе. «Господин президент, происходит беспрецедентное событие. Впервые в истории Украины элеваторы не могут рассчитаться наличными, так что не имеют, где взять бумажный налоговый кредит. Налоговая перекрыла им там кислород». Начинал так, что я напрягся: может, хочет покритиковать. Но Игорь [Петрашко], как оказалось, решил почему-то вспомнить, что система заработала", - пошутил Любченко.

По его словам, организация подобных скруток выгодна для всех сторон схемы, но доказать ее крайне сложно.

"Реальный сектор экономики покупает у предприятия горючее, по бумагам. Доказать это навскидку нереально, потому что у нас нет солидарной ответственности. Но я купил топливо. Если только ты его не поймал на горячем, что он купил, а топлива нет. Но топливо - это не яркий пример, потому что там акцизный склад и все остальное, там можно задокументировать. А если я купил сигареты? То есть то, что нельзя проследить. Тогда в реальный сектор предъявить претензию очень трудно. Ему можно предъявлять претензии исключительно, когда по цепи доказана преступная группа, которая этим занимается. То есть, виновата середина этого процесса, организаторы этих схем, в которых бизнес - продажа документов", - сказал Любченко.