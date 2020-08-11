Укртранснафта увеличила в июле транзит нефти в Европу

Укртранснафта увеличила в июле транзит нефти в Европу

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в июле 2020 вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,1% - до 1,3 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Кроме этого, в прошлом месяце "Укртранснафта" транспортировала более 170 тыс. тонн нефти на НПЗ Украины (на 15,3% меньше по сравнению с июлем прошлого года).

Из них компания транспортировала на НПЗ 116,4 тыс. тонн украинской нефти, 11,3 тыс. тонн - азербайджанской и 42,3 тыс. тонн - американской.

Общий объем транспортировки нефти в июле 2020 года вырос по сравнению с июлем прошлого года на 20,3% - до 1,5 млн тонн.

Объем транспортируемой нефти по результатам семи месяцев 2020 года составляет 8,8 млн тонн нефти, что на 11,6% больше по сравнению с таким периодом в 2019 году.

В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-июле этого года составляет 1,5 млн тонн (на 14,5% больше, чем за аналогичный период в 2019 году), а транзит - 7,4 млн тонн (увеличение на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), из которых более 400 тыс. тонн нефти АО "Укртранснафта" транспортировало на Мозырский НПЗ (Беларусь).

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% (на 208,2 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом - до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% (на 281,3 тыс. тонн) - до 2 млн 382,3 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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