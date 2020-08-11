Украина хочет увеличить свои долги еще на 3,5 млрд долл

Украина хочет увеличить свои долги еще на 3,5 млрд долл

Министерство финансов надеется получить до конца года еще два транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для Kyiv Post, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Министр уточнил, что с начала 2020 года Украина уже получила 2,1 млрд долл. от МВФ по новой программе, 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.

"До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму 700 млн долл., 1,4 млрд долл. от МВФ, предусмотренных двумя просмотрам программы в этом году, и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС. Однако у нас есть амбициозная цель – перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов", – отметил С.Марченко.

Как сообщалось, после внесения изменений в госбюджет на 2020 год его дефицит увеличен с с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, его планируется профинансировать за счет займов.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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