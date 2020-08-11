Нацкомиссия по ценным бумагам обнародовала список потенциально фиктивных финпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала публиковать список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладения средствами граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

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Какие проекты внесли в список

В список Нацкомиссия внесла те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно дополняться ", — говорится в сообщении Нацкомиссии.

По ссылке — список финансовых проектов, которые соответствуют определенным признакам фиктивности.

Признаки фиктивности финпроектов

Среди признаков сомнительных инвестиционных проектов в комиссии назвали:

большой процент гарантированной доходности;

отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;

агрессивный маркетинг;

отсутствие физического офиса;

отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций;

отсутствие аккредитации инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настоятельная предложение привлекать друзей;

сокрытие права собственности.

«Сотни миллионов гривен украинских граждан ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудной поведения инвесторов, существование» серых зон «, которое не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов», — заявили в комиссии.