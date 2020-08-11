Финансовый регулятор Нью-Йорка представил список «разрешенных» криптовалют
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) опубликовало «зеленый список» цифровых активов, с которыми лицензированные компании смогут работать без дополнительных разрешений. Об этом пишет ForkLog.
Что известно о списке
Активы в нем подразделены на две категории: разрешенные для хранения и разрешенные для листинга.
К первым регулятор отнес биткоин, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Binance USD, Gemini Dollar, Pax Gold и Paxos Standard.
Во вторую категорию попали те же активы за исключением Ethereum Classic и Ripple.
Любая лицензированная организация может использовать монеты из зеленого списка для «разрешенных целей», но должна проинформировать NYDFS об этом заранее, подчеркнул регулятор.
Напомним, в июне NYDFS решило смягчить правила лицензирования криптовалютных компаний.