Финансовый регулятор Нью-Йорка представил список «разрешенных» криптовалют

Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) опубликовало «зеленый список» цифровых активов, с которыми лицензированные компании смогут работать без дополнительных разрешений. Об этом пишет ForkLog.

Фото: hromadske.ua

Что известно о списке

Активы в нем подразделены на две категории: разрешенные для хранения и разрешенные для листинга.

К первым регулятор отнес биткоин, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Binance USD, Gemini Dollar, Pax Gold и Paxos Standard.

Во вторую категорию попали те же активы за исключением Ethereum Classic и Ripple.

Любая лицензированная организация может использовать монеты из зеленого списка для «разрешенных целей», но должна проинформировать NYDFS об этом заранее, подчеркнул регулятор.

Напомним, в июне NYDFS решило смягчить правила лицензирования криптовалютных компаний.