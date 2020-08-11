Новые евробонды Украины больше всего заинтересовали инвесторов из США

Новые евробонды Украины больше всего заинтересовали инвесторов из США

Большую часть нового выпуска суверенных еврооблигаций Украины на 2 млрд долл. со сроком погашения в 2033 году приобрели инвесторы из США и Великобритании.
Об этом правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил в комментарии Cbonds.Info, передает БизнесЦензор со ссылкой на персс-службу Минфина.

аибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций – их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%)", – сообщил Ю.Буца.

"Инвесторы с украинским резидентства приобрели меньше процента от нового выпуска украинских суверенных еврооблигаций, но мы не располагаем информацией относительно украинских инвесторов, которые могли приобретать облигации используя другие юрисдикции", – добавил он.

Уполномоченный уточнил, что сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долл.. от более 200 инвесторов со всего мира.

Ю.Буца напомнил, что 871 млн долл. из привлеченных 2 млрд долл. пошли на частичный выкуп и обмен еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах, остальные средства в сумме около 1,13 млрд долл. будут использованы на финансирование государственного бюджета.

Как сообщалось, в конце июля Украина разместила новые еврооблигации на сумму 2 млрд долл. с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме 846,15 млн долл. будет использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл. под те же 7,3% с возможностью выкупа на 750 млн долл. еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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