Электроэнергия в Украине подорожала еще на 12%
Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 10 августа увеличилась на 12,2%, или на 153,03 гривны/МВт-ч до 1 409,78 гривны/МВт-ч по сравнению с 3 августа.
Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия «Оператор рынка», передают Українські Новини.
За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах «Бурштынского энергоострова» сократилась на 4%, или на 68,94 гривны/МВт-ч до 1 630,92 гривны/МВт-ч.
Цены в Европе
Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (43,13 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,26 евро/МВт-ч) в 19 раз, в Швеции (22,38 евро/МВт-ч) — на 48,1%, в Дании (38,95 евро/МВт-ч) — на 9,7%, во Франции (38,50 евро/МВт-ч) — на 10,7%, в Германии (36,98 евро/МВт-ч) — на 14,3%, в Австрии (37,37 евро/МВт-ч) — на 13,4%.
Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 5,8%, или на 2,29 евро/МВт-ч до 41,64 евро/МВт-ч (1 361 гривна/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 10 августа).
Ранее сообщалось
- Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличила тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 54,6%.
- Соответствующее решение приняли, чтобы компания могла получить деньги на погашение задолженности перед производителями «зеленой энергетики».
- Указано, что сначала тариф хотели повысить в 2,1 раза — до 327,97 грн/МВт-ч, а начальным предложением было довести его до 604,51 грн/МВт-ч.