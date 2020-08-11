Мошенники присвоили помещение полиции в Киеве

Прокуратура через суд требует вернуть помещение общине.

Мошенники присвоили помещение полиции в Киеве
Фото: Александр Рудоманов

В Киеве мошенники на основании поддельных документов присвоили помещение, принадлежащее Национальной полиции.

Речь идет о здании в Дарницком районе столицы почти 90 кв. м и стоимостью свыше 3 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры г. Киева, которая требует вернуть территориальной общине города Киева украденные помещения.

"Так, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ НП в г. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов", - говорится в сообщении.

Местная прокуратура подала иск о признании сделок недействительными и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество.

В рамках уголовного производства на помещения, ставшие объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Ранее антикоррупционные правоохранительные органы разоблачили коррупционную схему на махинациях с жильем для военнослужащих Национальной гвардии в интересах частной компании.

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