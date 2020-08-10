Вьетнам сократил импорт стали

Вьетнам сократил импорт стали

Вьетнамский импорт стали за первые 7 месяцев 2020 г. составил 4,8 млрд долл и 8,3 млн тонн, что ниже на 14,1% и на 0,8% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Вьетнамская стальная ассоциация заявила в четверг, что крупнейшими поставщиками стали во Вьетнам в указанный период, являются Китай, Южная Корея и Япония.

В 2019 году Вьетнам импортировал 14,6 млн тонн стали на 9,5 млрд долл. При этом объем покупок увеличился на 7,6%, а стоимость снизилась на 4,2%.



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