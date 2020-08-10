Объем внешней торговли товарами сократился на 10%
Объем внешней торговли товарами за семь месяцев 2020 года составил $55,4 млрд, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года $61,7 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает Liga.net.
Для сравнения: за шесть месяцев внешнеторговый оборот упал на 9%. Таким образом, падение в июле ускорилось.
На сколько сократила
Экспорт товаров за январь-июль упал на 7% — до $26,6 млрд, импорт упал на 13% — до $28,8 млрд. Отрицательное сальдо (разница между импортом и экспортом) составило $2,2 млрд.
Экспорт металлов упал на 19% — до $5,2 млрд., продовольствия – на 1% — до $11,7. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 28% до $4,5 млрд.
Украина недосчиталась $5 млрд во внешней торговле. По данным НБУ, за первое полугодие экспорт Украины в ЕС сократился на $1,4 млрд. В топ-3 торговых партнеров Украины — РоSSия.
Ранее сообщалось
- В первом квартале 2020 года объемы украинского экспорта сократились на 0,1% против первого квартала прошлого года, импорт сократился на 3,3%.
- В 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до $1,1 млрд (0,7% от ВВП).
- В целом за 2019 год сводный платежный баланс сформировался с профицитом $6,0 млрд (в 2018 году — $2,9 млрд).
- Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует спад в мировой торговле в 2020 году с 13% до 32% на фоне пандемии коронавируса.