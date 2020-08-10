FacePay24: Приватбанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы

Приватбанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом. Об этом сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов.

Фото: Приватбанк

«Уже сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны. До конца года Приватбанк установит в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов», — заявил он.

Как пользоваться сервисом

Для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24.

Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и подвязать к своему лицу выбранную банковскую карту.

Чтобы осуществить оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку «оплатить».

После подтверждения операции пин-код выбранной карты, покупка будет оплачена.

FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лица Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технический физический контроль, шифрование данных при хранении и передаче.