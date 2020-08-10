Украина до конца года планирует привлечь еще $3 миллиарда внешних заимствований — Марченко

Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от МВФ, Всемирного банка и финансирование по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС на общую сумму более $3,3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергея Марченко в интервью Kyiv Post.

Украина до конца года планирует привлечь еще $3 миллиарда внешних заимствований — Марченко
Фото: patch.com

Сколько планируют привлечь

По словам министра, до конца года в правительстве рассчитывают на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, на кредит от МВФ в размере $1,4 млрд, и на 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС.

Марченко также напомнил об амбициозной цели Минфина — перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов.

Сколько нужно выплатить

По словам премьер-министра Шмыгаля, в этом году Украина должна погасить определенное количество обязательств, $3,5 млрд эквивалент внешних обязательств, $5,5 млрд – внутренних обязательств.

В частности, в сентябре нужно будет выплатить $1,4 миллиарда по еврооблигациям.

Напомним

  • С начала года Украина уже получила $2,1 млрд от МВФ, 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.

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