Доллар и евро стремительно дешевеют: курс валют на 10 августа

В начале недели, 10 августа, доллар в обменных пунктах украинских банков подешевел на 2 копейки и сейчас стоит 27,64 грн/дол. В ближайшие дни эксперты не исключают падение валюты до 27,50 грн/доллар.

Евро опустился в цене на 9 копеек - до 32,18 грн/евро. Это впервые за весь период карантина. За последний месяц европейская валюта подорожала на 9%. Еще на прошлой неделе евро в Украине впервые за два года превысил отметку в 33 грн/евро.

Значительного спроса на наличную валюту сейчас нет и поэтому особого давления на курс гривны со стороны наличного рынка в настоящее время не наблюдается.

Тенденция стабилизации валюты в Украине связана со стабилизацией доллара на мировых рынках. Наличная гривна уже к концу второй недели августа может приблизиться к отметкам в 27,15 грн/дол. в продаже и 27,40 грн/дол. в покупке.

Экономические эксперты в начале августа прогнозировали, что в конце месяца валюта в Украине повысится до 28 грн/доллар. Связано это с сезонными колебаниями. Перед началом учебного года люди всегда начинают активнее покупать товары, а импортеры более активно покупать доллары для осенних закупок. К тому же, август - самый разгар отпусков. Украинцы планируют поездки за границу, и следовательно спрос на валюту в обменниках повышается.

Ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов спрогнозировал, каким будет курс доллара осенью 2020.